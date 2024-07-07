Москвичам рассказали о благоустройстве Детского Черкизовского парка

Детский Черкизовский парк благоустроили пять лет назад, его обустроили на месте рекреационной зоны в районе Преображенское. Проект работ разрабатывали, учитывая пожелания жителей и особенности территории, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В парке появились дворец творчества детей и молодежи, три современные игровые зоны с различными комплексами, качелями, батутами, кластер альтернативных видов спорта со всей необходимой инфраструктурой, включая скейт-парк и памп-трек.

Помимо этого, здесь обустроили зону для игры в настольный теннис и спортплощадку для волейбола, баскетбола и других командных игр, поле для игры в регби, площадку для воркаута с выделенной зоной для детей.

В лесной части гости могут отдохнуть в шести деревянных беседках с лавочками и столами.