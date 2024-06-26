Москвичам рассказали о бюджетных мини-путешествиях на лето

Гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал о бюджетных мини-путешествиях, в которые можно отправиться этим летом. Эксперт остановился на внутренних направлениях и отметил, что раннее бронирование не оказывает влияния на стоимость проживания, сообщает Общественное Телевидение России .

Тур по Золотому кольцу России — самый популярный и один из наиболее недорогих. Ромашкин полагает, что именно двухдневная поездка — лучший вариант для тех, кто желает сэкономить.

«Самое известное, наверное, путешествие — Москва — Владимир — Суздаль — Боголюбово. Можно проехать за два дня, расходы составят 10-15 тысяч рублей на человека», — порекомендовал эксперт.

Путешествие в Санкт-Петербург для москвичей обойдется в 25-27 тыс. рублей за три дня, заявил Ромашкин. Что касается железнодорожных туров в Карелию, их стоимость составит порядка 18 тыс. рублей.

По мнению эксперта, выходные в Казани подойдут для любителей гастрономического туризма. Однако такой тур выйдет уже дороже — в районе 30 тыс. рублей. В Калининград билеты дешевле — в две стороны они обойдутся в 14-15 тыс. рублей, но Ромашкин отметил, что на этом направлении иногда наблюдается скачок цен, поэтому оно не подойдет для спонтанных путешествий.

Специалист также заверил, что раннее бронирование никак не отражается на стоимости номеров в отелях, в отличие от конкретных дат. А вот билеты на самолет или поезд имеет смысл покупать заранее.