Москвичам рассказали, когда в столице наступит зима

Метеоролог Тишковец: климатическая зима в этом году начнется ближе к декабрю

Зима в этом году в столице наступит значительно позже — на 20 дней, по сравнению с обычными сроками. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, климатическая зима обычно начинается 13 ноября, но в этом году переход ожидается ближе к началу декабря, сообщает «Вечерняя Москва».

Это изменение связано с тенденциями глобального потепления, из-за которого осень длится дольше, «подъедая» зиму.

« <…> переход среднесуточной температуры через „ноль“ в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря», — добавил эксперт.

В последние дни октября обещают ухудшение погоды — ожидаются дожди и похолодание. Метеоролог привел статистику: в 1970 году зима начиналась 9 ноября, в 2010 — уже только 2 декабря. Однако позднее начало зимы не означает теплоты: синоптики прогнозируют сильные морозы, особенно в январе и феврале.

Что касается погоды на ближайшую неделю, в четверг температура будет колебаться от плюс 1 до плюс 11 градусов с небольшими дождями.

В выходные немного потеплеет, но все равно будет на 4 градуса ниже многолетней нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд зимой прогнозирует морозы до -25 градусов, а также частую смену погоды. Сентябрь этого года оказался особенно солнечным, хотя не было влаги.