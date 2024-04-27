Москвичам рассказали, как в столице строят мосты

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал видео, в котором показан процесс строительства мостов в столице. По словам градоначальника, для их возведения чаще всего применяют 3 метода — монтажа готовой конструкции, недвижки и укрупнительной сборки, сообщает «Царьград» .

Собянин назвал строительство мостов сложным и кропотливым процессом. По словам мэра, на такие работы влияет целый ряд факторов, в том числе стесненность города, уровень водоемов и ландшафт местности.

«Но есть у них (методов постройки мостов — ред.) и нечто общее — это всегда впечатляющее зрелище», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В столице продолжают строить мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Объект уже готов почти на 50%.