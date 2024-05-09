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Как День Победы отметили на Одинцовском подворье?

9 мая на крупнейшем продовольственном рынке Подмосковья «О! Подворье» прошло масштабное празднование Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Яркое, праздничное настроение подарил посетителям ансамбль казачьей песни «Матрёна-Арт». Вместе с талантливыми артистами гости спели и станцевали под задорные строевые песни — «Маруся», «Ой при лужку», «Батька-Атаман».

Также в рамках мероприятия выступил сводный оркестр Сухопутных войск России, который исполнил любимые мелодии песен военных лет, знаменитые русские марши и вальсы. Прозвучал легендарный марш «Прощание Славянки», которым провожали на фронт бойцов прямо с Красной Площади в ноябре 1941 года.

Помимо этого гости и жители региона на рынке могли приобрести мясные и рыбные деликатесы, десерты, натуральную молочную продукцию и сыры к праздничному столу.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.