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Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья

Залужный был уволен с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.

Кроме того, Зеленский официально назначил Залужного послом в Великобритании. Когда именно экс-главком начнет исполнять обязанности посла, не сообщается.

Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.

Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Вскоре после начала российской военной операции, 5 марта 2022 года, Зеленский повысил его до высшего в ВСУ звания генерала.

Слухи об увольнении Залужного начались еще до его официальной отставки — в конце 2023 года.