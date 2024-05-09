В Дмитрове состоялось открытие Советской площади

В День Победы в г. о. Дмитров состоялось открытие Советской площади «Центр городской жизни» после завершения первого этапа работ по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Советская площадь является центральным общественным пространством Дмитрова, находится в непосредственной близости от Дмитровского кремля. В этом году мы завершили первый этап по реконструкции главной площади города и сегодня состоялось ее открытие. Работы были проведены с сохранением ее исторического облика. Второй этап благоустройства запланирован на 2025–2026 гг.», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках благоустройства была проложена сеть пешеходных дорожек и велодорожка. Обустроены зоны отдыха и места под торговые павильоны. На территории сквера установили скамейки в виде подпорных стен и урны. Провели дополнительные работы по озеленению и завершили работы по реконструкции фонтана. Обновили систему освещения и видеонаблюдение. Недалеко от территории разместили парковку.

Во время второго этапа, который запланирован на 2025–2026 гг., благоустроят центральной площадь со стороны ул. Кропоткина и ул. Загорская. Все работы на Советской площади проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.