9 мая состоялось открытие «Аллеи Славы» в Луховицах

В День Победы в Луховицах состоялась открытие после благоустройства «Аллеи Славы» и прилегающей к ней территории. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В прошлом году началось благоустройство „Аллеи Славы“. Сегодня состоялось ее долгожданное открытие после завершения всех работ. Здесь созданы благоприятные условия для отдыха не только местных жителей, но и туристов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

К 9 мая Минблагоустройства Московской области совместно с администрацией г. о. Луховицы выполнено благоустройство «Аллеи Славы». Выполнено асфальтирование дорожек, проведён косметический ремонт мостика (обустроено 3 пирса), установили 18 стендов Бессмертного полка с подсветкой, подсеяли газоны. На территории установили лавочки, урны и качели (2 шт.) и провели новое освещение. Объект открыт для посещения.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.