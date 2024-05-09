Минсельхозпрод Подмосковья поздравил жителей с Днем Победы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поздравило жителей Подмосковья с Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

9 мая мы чтим подвиги солдат, героически сражавшихся за Родину, которые навсегда останутся в памяти и сердце каждого из нас. Великая Отечественная война унесла жизни сотни тысяч людей. Благодарное поколение сегодня возлагает цветы к мемориалам памяти, отдавая дань уважения нашим дедам и прадедам.

«И прямо сейчас наш народ, наше воинство на передовой бесстрашно борется за независимость и безопасность нашей страны. Они дают отпор врагу ценой своей собственной жизни, чтобы каждый день над нашими головами было мирное небо! Мы помним! Мы гордимся! С праздником! С Днем Победы!» — поздравили в министерстве.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.