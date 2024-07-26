В Пушкино состоялась традиционная «выездная администрация»

На этой неделе встреча с жителями в формате «выездная администрация» прошла в самом сердце Пушкино. Всего встречу посетили 93 человека, каждый из которых успел задать интересующие вопросы главе Пушкинского Максиму Красноцветову, его заместителям, депутату Мособлдумы Михаилу Ждану, активистам «Единой России» и представителям ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий, передает пресс-служба администрации Городского округа Пушкинский.

«С жителями разбирали вопросы ЖКХ, городского хозяйства и благоустройства общественных пространств. Было много жилищных вопросов от многодетных семей, жителей серебряного возраста. Важно выстраивать конструктивный диалог, по каждому вопросу были даны подробные разъяснения», — поделился Максим Красноцветов.

Обратная связь от самих жителей говорит о том, что такой формат взаимодействия с властью очень удобен.

«Мы пришли вместе с соседями. Было у нас два вопроса по на нашему домовладению. По первому — решили сразу, а вот по второму будем встречаться у нас во дворе, чтобы обсудить все детали, как говорится, на месте. Спасибо. Приятно, что нас услышали и поддержали инициативу жильцов», — поделилась жительница Пушкино Мария Заварзина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.