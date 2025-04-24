Москвичам рассказали, как грамотно спланировать бюджет на майские праздники

Майские праздники — прекрасный повод сменить обстановку и отдохнуть от рабочих будней. Однако есть риск потратить больше, чем планировалось. Тщательно спланированный бюджет и учет всех возможных трат позволит избежать неприятных сюрпризов, сообщает пресс-служба столичного департамента финансов.

«Для начала оцените текущее финансовое положение и посчитайте, сколько денег останется после обязательных ежемесячных трат, включая оплату счетов и коммунальных услуг, расходы на питание и транспорт», — говорится в сообщении.

При этом следует не забывать отложить часть дохода на накопления. Это нужно делать регулярно, независимо от того, отпуск сейчас, выходные или семейный праздник. Затем необходимо решить, сколько денег потратить на праздники. Важно учитывать расходы на театр, кафе, пикник, продукты, дорогу и проживание, если планируется выезд за пределы города.

Еще не помешает заранее сравнить цены, а также изучить условия акций и возможности получения кешбэка. Лучше оплатить все до поездки, чтобы избежать импульсивных покупок и высоких цен в праздники. Отдых в Москве можно планировать с учетом бесплатных мероприятий: экскурсии, мастер-классы, концерты, музеи, выставки и кинопоказы. Это сделает майские праздники яркими и запоминающимися без затрат. Важно заранее выбрать активность и зарегистрироваться.

Важно тщательно контролировать свои расходы. Можно записывать фактические затраты и сравнивать их с запланированными. Используйте заметки в телефоне или приложения для управления финансами. Это поможет вовремя заметить превышение запланированного бюджета. На период контроля расходов откажитесь от кредитной карты. Это позволит избежать соблазна потратить больше.

«Следуя этим простым советам, вы сможете грамотно спланировать бюджет на майские праздники и насладиться отдыхом. После выходных проанализируйте свои расходы и сравните их с фактическими. Посмотрите, на чем вы смогли сэкономить, а где — переплатили», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, отдых не будет серьезной финансовой нагрузкой для бюджета, если формировать «денежный фонд» на праздники в течение года, заключили в департаменте.