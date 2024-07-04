Москвичам рассказали, где спасаться от жары

Жителям Москвы назвали список мест и способов спастись от аномальной жары. Среди них — бассейны, яхт-клубы и парки, сообщает «Вечерняя Москва» .

Хороший способ охладиться — зайти в торговый центр или любую торговую точку, где есть кондиционеры. Также в Москве много открытых бассейнов, можно найти пляжные центры.

В 2024 году Роспотребнадзор официально разрешил купаться в 7 московских водоемах: пляж «Динамо» и Головинские пруды, Тропарево, Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде, а на западе и востоке города — озера Мещерское и Белое.

Также в садах «Эрмитаж» и имени Н. Э. Баумана, Таганском парке, парках «Ходынское поле», 50-летия Октября, «Красная Пресня» и «Сокольники» можно охладиться в специальных арках и зонах — туманизаторах (специальные устройства, создающие туман - ред.).