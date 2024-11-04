Москвичам пожелали крепкого здоровья в День народного единства

Утром 4 ноября москвичи получили поздравления с Днем народного единства от мэра города Сергея Собянина, который в своем Telegram-канале пожелал населению крепкого здоровья и благополучия.

Собянин подчеркнул, что День народного единства напоминает Москве и всей стране героические страницы истории государства. Градоначальник напомнил, что именно сплоченность помогает москвичам и жителям других городов России преодолевать самые трудные испытания, выпадающие на их долю.

«Желаю вам, дорогие москвичи, крепкого здоровья и благополучия», — написал Собянин.

Ранее с поздравлениями в День народного единства к россиянам обратились три космонавта. Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции записали видеообращение, в котором выразили уверенность, что многонациональный народ России обязательно справится со всеми трудностями, так как един и силен духом.