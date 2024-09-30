Москвичам пообещали резкую смену погоды в начале октября

сегодня в 10:54

Синоптик Шувалов: первые числа октября в Москве будут «почти морозными»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что с 1 октября в Московском регионе ожидаются ощутимые погодные изменения. По его словам, первый день второго осеннего месяца будет «ясным, холодным и почти морозным», сообщает NEWS.ru .

«Это небольшое преувеличение, но ночные и дневные температуры понизятся, понизятся достаточно заметно — до 10–12 градусов», — добавил синоптик.

Шувалов отметил, что такая погода будет господствовать в регионе примерно три дня. Все это время в столице ожидается северо-восточный и восточный ветер.

30 сентября в Московском регионе могут пройти дожди, добавили в «Метео».