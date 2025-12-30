Москвичам пообещали «плюс» в разгар новогодних каникул: когда ждать оттепель

Старт 2026 года в Москве выдастся суровым, однако экстремальные морозы задержатся ненадолго. Уже в первой половине новогодних каникул жителей и гостей столицы ждет резкое изменение температурного фона — вплоть до плюсовых отметок, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяну Позднякову.

Синоптик предупредила, что первые два дня января будут аномально холодными, и температура воздуха окажется на 5–7 градусов ниже привычных климатических показателей. Однако этот ледяной пик станет финалом арктического вторжения.

По словам метеоролога, перелом в погоде наступит уже 3 и 4 января. В эти дни столбики термометров в светлое время суток поднимутся до -6…-1 градусов по Цельсию. При этом в самом сердце Москвы возможны еще более радикальные перемены: из-за специфики городской среды температура может достичь нулевой отметки или даже уйти в «слабый плюс».

«Погода, в принципе, будет комфортная. Будет… небольшой снег», — пояснила Позднякова.

