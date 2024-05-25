Москвичам пообещали дождливый июнь и жаркий август

Гидрометцентр: в июне в Москве пройдут дожди, но не сильные

По прогнозу Гидрометцентра России, в первый летний месяц 2024 года в Москве пройдут дожди. Тем не менее, осадки окажутся не столь сильными, как, к примеру, в Хабаровске или Челябинске, сообщает «Вечерняя Москва».

Во многих российских регионах прогнозируется аномально жаркий июль, однако жителей столицы ждут умеренные температуры.

Так, в середине лета в Москве будет примерно 24 градуса тепла, что близко к средним показателям.

Вместе с тем, почти на всей территории РФ будет господствовать жаркий август. В Москве, по прогнозам синоптиков, под занавес лета ожидаются средние температуры, однако не исключены и резкие погодные скачки.