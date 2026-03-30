Москвичам напомнили о штрафах за кормление голубей

Жителям Москвы напомнили, что массовое кормление голубей у домов может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей, сообщает «Вечерняя Москва» .

Массовое кормление голубей запрещено требованиями городской санитарной службы. Остатки корма загрязняют территорию, привлекают грызунов и повышают риск распространения инфекций. Птицы также повреждают фасады, памятники и автомобили пометом.

Согласно статье 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, оставленный после кормления корм могут признать несанкционированным размещением отходов. Штраф составляет до 3000 рублей, при повторном нарушении — до 5000 рублей. В жилых зонах кормить птиц запрещено у подъездов, на балконах, подоконниках, во дворах, на детских площадках и парковках. В парках прямого запрета нет.

Орнитолог Вера Кибальченко предупредила, что птицам вреден хлеб.

«Надо также понимать, что нельзя кормить голубей чем попало, — рассказывает орнитолог Вера Кибальченко. — Благими, казалось бы, намерениями птицам можно навредить. Например, совершенно точно нельзя давать им хлеб. Во-первых, он не содержит практически никаких полезных микроэлементов, которые необходимы для здоровья. Во-вторых, он вызывает несварение и расстройство желудка. Также хлебобулочные изделия вызывают процесс брожения в организме, а свежая выпечка опасна тем, что может склеить зоб птицы».

По словам специалиста, плесневелый хлеб для голубей — яд. В качестве подкормки она рекомендовала зерновые смеси, необжаренные семечки, а также сырые овощи и ягоды.

