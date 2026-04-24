Москвича оштрафовали за мем со свастикой спустя 13 лет после публикации
Жителю Москвы выписали штрафы за опубликованный 13 лет назад в соцсети "ВКонтакте" мем. На нем мужчина и женщина сложились в позе свастики, сообщает «Осторожно, Москва».
Этот и другие запрещенные мемы житель столицы выкладывал в 2012–2013 годах. Они находились в папке «Приколы».
Склад запрещенных мемов нашли работники центра «Э». Суд назначил мужчине два штрафа за около 50 мемов.
Среди них изображение мужчины и девушки в позе свастики, герой «Хеллоу Китти» с нацистской повязкой красного цвета. Оштрафованному 35 лет.
Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.