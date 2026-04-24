сегодня в 15:36

Москвича оштрафовали за мем со свастикой спустя 13 лет после публикации

Жителю Москвы выписали штрафы за опубликованный 13 лет назад в соцсети "ВКонтакте" мем. На нем мужчина и женщина сложились в позе свастики, сообщает « Осторожно, Москва ».

Этот и другие запрещенные мемы житель столицы выкладывал в 2012–2013 годах. Они находились в папке «Приколы».

Склад запрещенных мемов нашли работники центра «Э». Суд назначил мужчине два штрафа за около 50 мемов.

Среди них изображение мужчины и девушки в позе свастики, герой «Хеллоу Китти» с нацистской повязкой красного цвета. Оштрафованному 35 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.