Москвича лишили BMW X5 за двойной отказ пройти медосвидетельствование

Установлено, что 47-летний москвич уже был подвергнут административному наказанию за отказ от медосвидетельствования. Однако он вновь сел за руль дорогостоящей иномарки. Инспекторы остановили мужчину на улице Академика Варги, где он вновь отказался от требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года. Кроме того, автомобиль BMW X5 был конфискован в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил.

