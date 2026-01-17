Москвич получил ожог второй степени горячим паром в столичном аквапарке «Мореон»

Инцидент произошел 10 января. Евгений Л. рассказал, что как только он сел на лавку в банной комнате — со стороны пола пошел горячий пар. Мужчина понял, что получил ожог, но не стал обращаться за медицинской помощью. Евгений пытался обойтись холодной водой и обезболивающими, но через 5 дней все же обратился в медучреждение. В ожоговом центре пострадавшему поставили диагноз «термический ожог горячим паром II степени 40 кв. см поверхности тела».

«Услуги аквапарка не отвечают требованиям безопасности. Зачем в сауне устанавливать продольную лавочку-лежак вдоль стены, под ней размещать трубы, а пар направлять прямо на посетителей? То есть предполагается, что человек должен зайти в густой туман при приглушенном свете, обойти всю лавочку длиной в несколько метров и выбрать, куда сесть?!» — сказал Евгений.

На следующий день Евгений обратился в администрацию аквапарка с требованием возместить моральный ущерб и компенсировать затраты на посещение сауны и лечение, которые составили 33 тыс. 290 рублей. Однако «Мореон» отказался от любых выплат. В ответ на это Евгений заявил о намерении обратиться в полицию и Роспотребнадзор, чтобы добиться справедливости.

Кроме того, Евгений готовится подать досудебную претензию на сумму 111 тыс. рублей. В эту сумму входят: двойная стоимость посещения аквапарка, расходы на лекарства и компенсация морального вреда.

