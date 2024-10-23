Москва впервые поучаствовала в Международной выставке видеоигр в Индонезии

Крупные столичные компании и разработчики впервые поучаствовали в Международной отраслевой выставке видеоигр Indonesia Game Developer Exchange, об этом сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Среди представленных продуктов были как мобильные, так и компьютерные игры разных жанров, например, по мотивам русских сказок. Московский стенд стал одним из самых популярных у гостей события. В рамках деловой программы компании провели больше 130 встреч с потенциальными партнерами из Индонезии, Китая, Бразилии и других дружественных стран», — рассказала Наталья Сергунина.

Разработанный московскими специалистами симулятор автогонок заинтересовал индонезийских коллег. Специальное «автокресло» также заинтересовало иностранных разработчиков.

Москва провела презентацию первого в России кластера видеоигр и анимации, который заработает на базе инновационного центра «Сколково» уже в следующем году. Всё необходимое современное оборудование разместят на площади около 40 тысяч «квадратов». В доступе у разработчиков будет специальная студия захвата движения, с ее помощью можно будет создать реалистичную графику.

Фото - © Пресс-служба департамента культуры г. Москвы Фото - © Пресс-служба департамента культуры г. Москвы Фото - © Пресс-служба департамента культуры г. Москвы Фото - © Пресс-служба департамента культуры г. Москвы

На базе нового кластера также будет работать студия записи звука, лекторий, разные серверные с высокой производительностью и другие необходимые для работы пространства. Желающие уже могут подать заявку на резидентство на сайте агентства креативных индустрий. Заявки принимаются до 30 ноября 2024 года.

Поучаствовать в отборе могут предприниматели и компании, зарегистрированные в столице, которые успели реализовать хотя бы один проект и имеют еще один в производстве. Резидентами кластера станут как ведущие, так и начинающие разработчики. Власти Москвы помогут им с продвижением контента на международном рынке.