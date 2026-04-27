Москва в движении: как активный образ жизни стал частью культурного кода столицы

Активный образ жизни прочно закрепился в ДНК столицы. По данным администрации Москвы, сегодня каждый второй москвич регулярно тренируется, хотя еще в начале 2010-х этим увлекался лишь каждый четвертый. Основное ядро энергичных горожан — люди 18–33 лет. О том, как фитнес становится неотъемлемой частью повседневности, сообщил РИАМО фитнес-директор DDX Fitness Игнат Кляцкий.

Жители мегаполисов все чаще встраивают движение в свой график. Они посещают фитнес-клубы, участвуют в массовых мероприятиях и формируют новые социальные привычки вокруг физической активности. Этому способствовала и инфраструктура: сегодня в Москве больше 30 тысяч объектов. Фитнес осваивает спальные районы, люди хотят заниматься рядом с домом, и сеть на это отвечает.

«Фитнес-инфраструктура становится доступнее — клубы открываются в разных районах, и в абсолютном большинстве рядом с жилыми кварталами», — отмечает Кляцкий.

По данным сети, из‑за гибкого графика горожан смещаются и привычные пиковые часы. Рядом с традиционным вечерним наплывом около 20:00 появился устойчивый дневной максимум — около 13:00. Меняется и сама причина, по которой люди идут в зал. В суете большого города тренировка перестает быть просто «работой над телом». Теперь это способ снять стресс, прийти в эмоциональный баланс и заодно познакомиться с теми, кто разделяет твои интересы. Залы все чаще становятся местом для живого общения.

Более того, активность выходит на улицы и предлагает горожанам новые форматы досуга. Яркие примеры — масштабный летний фестиваль DDX Fitness Fest под открытым небом в Коломенском и фитнес-рейвы, благодаря которым тренировка превращается в энергичную вечеринку.

«Именно в этом контексте новые форматы — фестивали, рейвы, открытые тренировки — приобретают особое значение. Эти активности — ответ на запрос горожан на новый формат впечатлений и отдыха. Людям важно получать эмоции, менять обстановку и быть частью сообщества. Когда физическая деятельность выходит за пределы зала, он легче встраивается в культуру города и повседневную жизнь. Так, снимают барьеры у тех, кто чувствует неуверенность, и показывают, что фитнес может быть разным», — подчеркивает Кляцкий.

Сегодня активный образ жизни объединяет физическое здоровье, психологическое благополучие и социализацию. Он превращает регулярные тренировки в важнейший элемент экосистемы Москвы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.