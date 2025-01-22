Москва реализовала на торгах почти 1,9 тыс коммерческих помещений в 2024 году

В прошлом году столица реализовала на торгах около 1,9 тыс. коммерческих помещений. Данный показатель на 10% больше, чем в 2023 году, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Среди городской недвижимости, которая выставляется на торги, можно найти помещения, подходящие для открытия практически любого бизнеса.

«На один такой лот на торгах претендовало в среднем восемь участников. Наибольшей популярностью пользовались помещения на первых этажах жилых домов или в отдельно стоящих зданиях. На них пришлось почти 60% всех реализованных объектов», — поделился Пуртов.

Свободное назначение, которым обладает большинство объектов, позволяет предпринимателям использовать их с учетом потребностей жителей. К числу таких объектов относятся, например, заведения общественного питания, спортивные, образовательные и культурно-досуговые центры, а также магазины, аптеки, кафе и предприятия бытового обслуживания.

Приобретение недвижимости на городских торгах предоставляет ряд преимуществ. Все процедуры осуществляются в цифровом формате, а для участия достаточно зарегистрироваться на электронной торговой площадке (ЭТП) «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

В прошлом году больше всего объектов реализовали в центральных районах Москвы, где коммерческая недвижимость более востребована из-за высокой деловой активности и пешеходного трафика.