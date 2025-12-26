Москва побила снежный рекорд зимы

сегодня в 11:40

Синоптик Леус: сугробы в Москве стали самыми высокими с начала зимы

Москва смогла обновить снежный максимум зимы. Из-за прошедшего ночью снегопада в столице выпало от 3 до 11 мм осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По информации базовой метеостанции столицы, ВДНХ, в городе за ночь выпало 7 мм осадков. Снежный покров вырос до 13 сантиметров. Это наиболее высокий показатель с начала осенне-зимнего сезона.

До этого снег высотой 4 сантиметра был в российской столице с 15 по 17 ноября.

В Подмосковье, в Дмитрове, высота снежного покрова увеличилась до 16 сантиметров, в Черустях — до 17 сантиметров. «Снежным лидером» Московской области оказался Клин. Там высота сугробов составила 20 сантиметров.

26 декабря в Московском регионе количество снега еще увеличится. В ближайшие дни будут отрицательные температуры.

