Москва обновила суточный рекорд по количеству выпавших осадков

В Москве обновлен суточный дождливый рекорд. За 1 ноября выпало 18 мм осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, за всю историю метеорологических наблюдений в Москве 1 ноября не было таким дождливым. «Стараниями североатлантической „Мартины“ за сутки на мегаполис, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 18 мм осадков (3 мм ночью и 15 мм днём)», — отметил он.

До это суточный рекорд для 1 ноября был установлен в 1981 году. Тогда выпало 17,3 мм осадкой.

В подмосковном в Можайске выпало 13 мм осадков, что на 1 мм выше прежнего достижения этого дня, установленного также в 1981 году.

Больше всего осадков выпало в подмосковной Шаховской — 25 мм. Это почти половина (48%) от нормы ноября.

Ранее сообщалось, что первая неделя ноября ожидается на 1-2 градуса холоднее средних многолетних температур. Ночью будет до минус 5 градусов по Цельсию, днем — околонулевая температура, также ожидаются частая гололедица и временный снежный покров.