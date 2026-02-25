сегодня в 17:06

В США сотни тысяч жителей остались без света из-за снежной бури

Сильнейшая за десятилетие снежная буря обрушилась на восток США, вызвав массовые отмены рейсов и отключения электричества. Режим ЧП введен в семи штатах, сообщает «Царьград» .

Мощный снежный шторм накрыл восточное побережье США в понедельник. Порывы ветра достигали 113 км/ч, высота сугробов в ряде районов — до 85 сантиметров. Отменено более 5300 авиарейсов, около 600 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о серьезной гололедице. Школы перевели на дистанционное обучение. Для расчистки улиц задействовали 2300 единиц техники и 2600 сотрудников коммунальных служб.

«Снежные полосы, закручивающиеся вокруг центра шторма, создают неравномерное распределение снега между городами», — пояснили в The Washington Post.

Режим чрезвычайного положения объявлен в семи штатах — от Нью-Йорка до Массачусетса. В последнем без света остались около 300 тысяч человек. К утру вторника циклон сместился в сторону Канады, однако опасность сохраняется.

На фоне ситуации в США мэр Москвы Сергей Собянин, где тоже этой зимой были побиты снежные рекорды, пересказал шутливый разговор с коллегой о погоде: «Ты кому свечи поставил, какому Богу молился?».

Министр Максим Решетников ответил с улыбкой: «Не знаю, какому Богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.