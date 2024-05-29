Москва - лидер среди регионов по развитию государственно-частного партнерства

По итогам прошлого года столица стала первой среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. В тройке лидеров также Нижегородская область и Санкт-Петербург, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Как отметил вице-президент по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов, Москва традиционно остается одним из самых привлекательных регионов для развития бизнеса. Привлечению инвесторов способствует комплексная система мер поддержки, в том числе, реализация проектов государственно-частного партнерства.

«Яркий тому пример – первый в России офсетный контракт, который был заключен между биотехнологической компанией BIOCAD и Департаментом здравоохранения Москвы в 2017 году. Наша компания инвестировала более 8,2 млрд рублей и построила современный комплекс фармацевтического производства в Зеленограде. При реализации проекта мы заложили фундамент для будущего развития предприятия, чтобы иметь возможность обеспечивать лекарственными препаратами не только жителей Москвы, но и всей России», – пояснил Торгов.

Он добавил, что с 2021 года производственный комплекс BIOCAD в Зеленограде выпустил 2,6 млн упаковок лекарственных средств для терапии социально значимых заболеваний. Более 50% выпущенных препаратов поставлены в медицинские учреждения столицы в рамках офсетного контракта, еще более миллиона упаковок произведены для поставок в регионы страны.

Рейтинг ежегодно составляет Минэкономразвития. Специалисты оценивают эффективность сотрудничества регионов и частного бизнеса, а также динамику реализации совместных проектов.

Столица не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению задач, важных для развития города. К примеру, по концессионным соглашениям предприниматели строят школы, больницы, высокотехнологичные промпредприятия и дороги, реставрируют исторические здания.