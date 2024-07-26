Нижегородцам пообещали дождь в последние выходные июля

Синоптики спрогнозировали осадки и потепление в Нижнем Новгороде 27 и 28 июля

В последние выходные июля, 27 и 28 числа, в Нижнем Новгороде ожидаются осадки и потепление. По данным сервиса «Яндекс Погода», в областной столице потеплеет до 24 градусов тепла, сообщает pravda-nn.ru .

В грядущую субботу ожидается пасмурная погода днем, хотя температура покажет до плюс 23 градусов по Цельсию. К вечеру начнется сильный дождь, который продлится до ночи. В ночное время в Нижнем Новгороде похолодает до 14 градусов, утверждает сервис.

В воскресенье, 28 июля, в городе будет облачно с прояснениями. Максимальная температура воздуха составит 24 градуса тепла.

Между тем на предстоящих выходных в Москве ожидаются грозы и мозаичные ливни.