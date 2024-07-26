Истребитель Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии

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Су-27 перехватил британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем

Дежурный российский истребитель Су-27 в пятницу перехватил самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании и не допустил нарушения госграницы над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что после приближения российского истребителя британские самолеты выполнили разворот и удалились от госграницы РФ. Затем Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint снова летал неподалеку от Крыма. При этом его сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon FGR.4.