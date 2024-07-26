В Новой Москве 6-летний мальчик рухнул со второго этажа ТЦ

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Ребенок пострадал при падении со второго этажа ТЦ в Новой Москве

Ребенок 2018 года рождения пострадал в результате падения со второго этажа торгового центра в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, ребенок, находясь без сопровождения взрослых, упал со 2-го этажа торгового центра и при падении приземлился на эскалатор. Пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.

В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты проверки по факту происшествия.