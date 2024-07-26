GUF выступит в «Лужниках» 27 июля

GUF — признанный мэтр русского рэпа. Его тексты, голос и манера исполнения сделали его заметной фигурой на российской музыкальной сцене. Многие его песни стали знаковыми для 2000-х годов. При этом его современное творчество отражает его внутренний рост и развитие. Темы песен, такие как глубокая рефлексия, одиночество и конфликт с обществом, часто перекликаются с его личной историей, что делает его ещё более интересным для слушателей.

GUF сотрудничал с такими исполнителями, как Баста, Тимати, Смоки Мо, Murovei, Птаха и Slim. Его песни о семье и друзьях стали настоящими хитами.

«В своем творчестве GUF всегда остается искренним со слушателями и честно говорит о том, что его волнует. Именно поэтому его концерты неизменно проходят с аншлагом, а его треки отличаются высоким уровнем исполнения», — говорят организаторы.

Концерт состоится на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках» — на огромной 15-метровой сцене под открытым небом, расположенной прямо у Москвы-реки. По словам организаторов, главное преимущество этого места — вместимость 10 тыс. человек.