В Подмосковье начался отбор проектов для получения грантов на развитие сельхоза

В Московской области начинается конкурсный отбор проектов для получения грантов в рамках программы «Агростартап». В рамках программы могут быть предоставлены субсидии до 8 млн рублей на развитие производства при условии софинансирования не менее 10% собственных средств и создания новых рабочих мест на срок в течение 5 лет после проведения конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Средства гранта должны быть использованы в течение 18 месяцев на различные цели, такие как приобретение земельных участков, разработка проектной документации, приобретение животных, техники и оборудования, а также другие мероприятия, способствующие развитию сельского хозяйства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 29 июля по 28 августа 2024 года. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. При этом авторизация происходит через личный кабинет заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации.

Подробности о правилах и условиях участия можно уточнить на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области или по контактному телефону: 8 (498) 602-29-19.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.