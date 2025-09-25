Москва и Тверь станут городами-участниками марафона Знание.Первые в ЦФО

26 сентября ЦФО примет на своей территории просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности России. В Москве и Твери перед школьниками и студентами выступят государственные и общественные деятели, Герои страны, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, мастера культуры и искусства. Они расскажут о достижениях российской атомной промышленности, перспективах ее развития возможностях, которые открываются перед молодежью в этой сфере. В первый день марафона лекторы встретятся с молодежью в 11 городах России, а в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве программа продлится три дня — с 26 по 28 сентября. Организатор марафона — Общество «Знание» при поддержке ГК «Росатом». Об этом сообщают организаторы марафона.

Марафон Знание.Первые охватит всю страну — его площадки откроются в каждом из федеральных округов России, объединят более 25 тыс. участников, для которых выступят 120 лекторов. В ЦФО участниками главного просветительского события страны станут 12 тыс. школьников и студентов. В центре внимания лекторов и молодежи будет 80-летняя история атомной промышленности, научные подвиги советских и российских ученых, мирный атом как символ прогресса и атомная энергия как залог суверенитета и независимости России. Важной темой марафона станут возможности для самореализации молодых людей в атомной отрасли на благо страны и мира.

Участников будущего марафона поприветствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

«Восьмидесятилетие российской атомной отрасли — дата, которая важна для всех регионов Центральной России. Сегодня атомные электростанции обеспечивают около 40% всей электроэнергии в ЦФО. Предприятия отрасли — Калининская, Курская, Нововоронежская, Смоленская АЭС — являются системообразующими элементами региональных экономик. В них вложен труд не одного поколения ученых, инженеров, рабочих. Задача молодых — подхватить эстафету. Уверен, что марафон Знание.Первые вдохновит ребят примерами научных открытий в сфере атома, инженерными достижениями, невероятными возможностями современных технологий», — сказал Игорь Щеголев.

К участию в марафоне в Твери приглашены губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор департамента по патриотической работе Общества «Знание», Герой РФ Балдан Цыдыпов, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Российского центра неврологии и нейронаук, врач-рентгенолог, нейрорентгенолог Софья Морозова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян, первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич, трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая, руководитель Русского театра на воде Мария Киселева и олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, режиссер Илья Учитель, актер, режиссер, хореограф, заслуженный артист РФ Егор Дружинин и другие лекторы.

26 сентября к масштабному просветительскому событию также присоединятся города Грозный, Донецк, Красноярск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Хабаровск и Челябинск. Здесь выступят политолог, ведущий Первого канала, профессор МГИМО Дмитрий Саймс, кандидат политических наук, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров, полярный путешественник, директор ГБУ «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро, призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров, актриса театра и кино, певица Валерия Ланская, борец, актер и певец Торнике Квитатиани и многие другие.

Выступления лекторов из Москвы будут транслироваться на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте. Трансляция марафона из Твери будет осуществляться в группе Общества «Знание» в Центральном федеральном округе.

Наряду с основной программой марафона — лекциями, открытыми диалогами, дискуссиями — участников центральной площадки в Москве ждут дополнительные просветительские форматы. Школьники и студенты побывают на экскурсиях в павильоне № 19 АТОМ на ВДНХ. В павильоне № 57 «Россия –– моя история» будет возможность отправить в любой уголок страны тематические открытки, подготовленные совместно с «Почтой России».

В завершающий день марафона, 28 сентября, состоится масштабный флешмоб Движения Первых на Площади Промышленности на ВДНХ в Москве: участники марафона выстроятся в форме атома. А 29 сентября флешмоб подхватят школьники всей страны после уроков «Разговоры о важном».

Просветительские события, посвященные 80-летию атомной промышленности, стартуют еще до начала марафона. Одно из них — тематическая игра, которая состоится 23 сентября и войдет в отборочный этап Турнира «Знание.Игра: школы и колледжи».

С 15 по 30 сентября Общество «Знание» запустит серию тематических лекций в рамках акции «Поделись своим знанием». Их объединит тематический трек «Все начинается с атома». Каждый сможет выбрать материал из каталога на сайте акции и выступить перед своей аудиторией. Среди тем: «Мирный атом», «Компьютер в кубе: как российские ученые создают технологии, способные моделировать будущее», «Ядерные технологии: инновации, способные преобразить наше будущее», «Эра ядерной медицины», «Атомные ледоколы России». Также все желающие смогут проверить себя в квизе «Атом в моей жизни: от истории до наших дней».

Слушатели лекций узнают, как прирученный атом служит человеку, как атомные технологии спасают жизни, например, ядерная медицина помогает побеждать рак и ставить точные диагнозы. Ребята познакомятся с уникальным российским проектом по строительству атомных ледоколов, его ролью в развитии Арктики, экономике и науке. Одна из лекций рассказывает о мире суперкомпьютеров и квантовых вычислениях, раскрывает достижения России в этой области и показывает, как российские ученые создают технологии, способные моделировать будущее.

Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За четыре года прошли уже 9 марафонов, в рамках которых состоялось более 1300 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,1 млрд просмотров.