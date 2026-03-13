Московскую область в «Школе тренеров команд» представляют 6 участников

Проект рассчитан на специалистов, готовых создавать сильные управленческие команды в органах власти и коммерческом секторе и профессионально сопровождать их на всех этапах развития. К новому потоку присоединились 117 человек из 40 регионов РФ и Республики Абхазия, шестеро из них представляют Московскую область.

Программа «Школы тренеров команд» включает три очных модуля, межмодульное онлайнсопровождение, стажировки на проектах Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и итоговую аттестацию. Каждый модуль — это готовый набор инструментов: от развития личных навыков работы с командной и лидерства до управления развитием коллектива и вывода команды на уровень высокой эффективности.

«Мастерская управления „Сенеж“ — это не только программы про управление, но и про конкретные навыки, которые позволяют людям эффективно работать в команде и приносить практическую пользу государству. Один из флагманов — „Школа тренеров команд“ с традиционно высоким конкурсом: в этом году мы получили более 1100 заявок. При этом все кандидаты — действующие специалисты с профильным образованием и опытом работы в компаниях и органах власти. Новый поток пройдет с акцентом на регионы: наша задача — передать компетенции Центрам развития государственных и муниципальных служащих на местах», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Московскую область в третьем сезоне «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» представляют 6 участников.

Надежда Половых — модератор образовательных проектов Университета 20.35, Университета Иннополис, ИГЭУ (г. Иваново), СПбПУ имени Петра Великого, РАНХиГС и других.

Снежана Леонова, которая много лет работает в сфере фитнеса, образования и развития спортивных объектов. Имеет большой опыт работы с группами как непосредственно в роли тренера, так и в роли организатора.

Сергей Кудинов — опытный руководитель в ритейле почти с 25-летним стажем в крупных федеральных компаниях, обладает экспертизой управления масштабными командами и проектами, планированием и управлением бюджета филиала.

Евгения Мустафина — сервис-тренер и коуч, занимается обучением сервисных команд и созданием для них рабочей среды, в которой изменения приживаются.

Виктория Чухрина позиционирует себя как архитектор образовательных экосистем и продюсер проектов. Ее профессиональный путь — это уникальный синтез научных знаний и 15-летнего практического опыта в управлении масштабными проектами федерального уровня.

Андрей Беличенко — предприниматель, антикризисный директор, преподаватель ИТМО, волонтер. Он проводит тренинги по управлению проектами, кризис-менеджменту, этичному общению в бизнес-среде, старту бизнеса, продажам, найму персонала, маркетингу, упаковке проектов, подготовке к питчу.

Первый этап программы был посвящен развитию личных и базовых командных компетенций самих тренеров: интенсивные тренинги под руководством Максима Долгова и Анны Волобуевой из «Центра Командных Компетенций» сочетались с лекциями Тахира Базарова об истории командного менеджмента и сессиями Сергея Бочарова о роли Мастерской управления «Сенеж» как флагмана командного управления в России.

Ключевой особенностью «Школы тренеров команд» является практическая работа, во время которой участники стажируются на других программах Президентской платформы «Россия — страна возможностей»: проводят командные сессии, тренинги и другие форматы, чтобы закреплять новые знания в реальной работе с командами.

По итогам обучения участники получат удостоверения о повышении квалификации.