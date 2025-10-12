Московского трэш-стримера арестовали за плевок в георгиевскую ленту

Трэш-стримера арестовали за видео с плевком в георгиевскую ленту. Мужчина обвиняется в осквернении символов воинской славы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

38-летний стример Андрей Скутин, известный под псевдонимом «Таракан», был арестован в начале октября. Его задержали за нарушение условий меры пресечения. Уголовное дело против него было возбуждено еще в мае, когда следствие ходатайствовало о его аресте, но суд отказал.

В мае 2025 года Скутин во время стрима плюнул в георгиевскую ленту за донат. Вскоре видеозапись появилась в каналах правого блогера Владислава Позднякова. Администраторы Telegram-канала «Двач», в частности Абу, обнародовали личные данные стримера.

Ранее треш-стример из Франции Рафаэль Грейвен (ник Jean Pormanove) с более 500 тыс. подписчиков скончался во время прямой трансляции 10-дневного марафона.

