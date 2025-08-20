сегодня в 18:43

Треш-стример из Франции умер онлайн после постоянных издевательств

Треш-стример из Франции Рафаэль Грейвен (ник Jean Pormanove) с более 500 тыс. подписчиков скончался во время прямой трансляции 10-дневного марафона. Его похороны пообещали оплатить рэпер Дрейк и коллега по цеху из США Адин Росс, сообщает Baza .

Над 46-летним Грейвеном постоянно издевались на стримах. Тысячи человек смотрели, как мужчину били, душили, прыгали на нем и обливали краской.

Треш-стримеру доставляли сильную боль, из-за чего он громко кричал. За это зрители отправляли блогеру донаты.

18 августа Грейвен скончался во время 10-дневного марафона. Он спал на матрасе, укрытый одеялом, странно дышал, после чего замер.

Другие люди, находившиеся в комнате, попытались разбудить Грейвена ударами по лицу. Однако, он не встал. После этого прямой эфир выключили. Мужчина в этот момент скончался.

Прокуратура Ниццы начала расследовать причины смерти Грейвена. Площадка Kick, где стримил мужчина, начала пересматривать правила для пользователей.