Московского бизнесмена задержали после операции на сердце

Бизнесмен только что перенес две сложные операции на сердце — коронарное шунтирование и установку кардиостимулятора, но это не помешало судье изменить меру пресечения на заключение под стражу и объявить его в федеральный розыск.

Васекин фигурирует в громком уголовном деле о мошенничестве на 50 миллионов рублей и неуплате 2,4 миллиарда рублей за аффинаж драгоценных металлов. По версии следствия, он и его компаньон Сергей Перельман обманули бизнесмена Алексея Братченко, продав ему долю в ООО «Институт базальтовых волокон» за 52 миллиона наличными, но так и не передав акции основного актива — АО НПК «Суперметалл». Защита настаивает, что сделка была совершена по номинальной стоимости в 200 тысяч рублей, а уголовное преследование носит заказной характер.

По данным канала, суд проигнорировал медицинские документы, подтверждающие тяжелое состояние Васекина после операций, и объявил его в розыск. После задержания на КПП связь с Васекиным прервалась, его перевезли в ОМВД Солнечногорска для дальнейших процессуальных действий.