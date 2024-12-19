Московский зоопарк показал прогулку кенгуру в снежную погоду

Кенгуру Валлаби из Московского зоопарка всю зиму гуляют в открытых вольерах, одна из таких прогулок попала на видео, которое опубликовала администрация зоопарка в официальном Telegram-канале .

На опубликованных кадрах видно, как кенгуру выходит из своего домика и осматривается по сторонам. В это время на улице идет снег. Далее одна из сотрудниц зоопарка предложила животному угощение на показательном кормлении, которое проходит со вторника по пятницу в 12:30.

Кенгуру взяла лакомство и начала его есть на улице.

В зоопарке пояснили, что Валлаби всю зиму гуляют, но в сильные морозы прогулки кратковременны.

19 декабря кенгуру не спешили на прогулку, но их планы изменило ведерко с арахисом — любимым лакомством.