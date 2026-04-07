Московский зоопарк передал мягкую игрушку для макака Панчи

Московский зоопарк передал для прославившегося в Сети на весь мир детеныша японского макака Панчи игрушку от морского зайца Макса, живущего в российской столице, сообщает пресс-служба зоосада.

Кроме игрушки в виде морского зайца, для обезьянки еще передали письмо от Макса. В нем написано, что Макс не может оказаться рядом с Панчи, чтобы утешить, но посылает ему маленького друга, чтобы тот всегда был рядом.

«Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один», — написано в письме для Панчи.

Письмо и игрушку для детеныша макака принял глава зоопарка в Итикаве Такаси Ясунага.

«Так это и есть Макс? Какой милый! Большое спасибо! Принимаю этот подарок вместо Панчи. И за Панчи я благодарю Макса из Московского зоопарка и всех причастных», — сказал Ясунага.

История Панчи началась с того, что в зоопарке Итикавы мать отказалась от новорожденного детеныша. Первое время его вскармливали сотрудники, а роль материнского тепла выполняла мягкая игрушка в виде орангутана. После перевода в общий вольер Панчи поначалу столкнулся с агрессией сородичей, однако постепенно они стали принимать его, проявляя внимание и заботу. Его взяла под опеку самка орангутана.

