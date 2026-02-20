Брошенную обезьянку Панчи в Японском зоопарке взяла под опеку взрослая самка

Маленькая обезьянка Панчи до настоящего времени держался в стороне от остальных обитателей вольера, но теперь самка Онсинг часто обнимает его. Орангутан взяла под опеку малыша, которого бросила мать, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как самка и Панчи обнимались несколько минут. Затем Панчи начал заигрывать с приемной мамой, которая ласково отталкивала его и что-то ела.

Работники зоопарка отмечают положительные изменения в адаптации Панчи среди сородичей. Сирота стал больше взаимодействовать с другими детенышами и регулярно участвует в груминге — важнейшем ритуале для укрепления социальных связей в группе.

«Панч теперь хорошо адаптируется, даже когда сталкивается с незначительными конфликтами внутри группы. Такая устойчивость отражает растущую социальную уверенность», — заметил смотритель зоопарка Шумпия Миякоши.

История Панч началась с того, что в зоопарке Итикавы мать отказалась от новорожденного детеныша. Первое время его вскармливали сотрудники, а роль материнского тепла выполняла мягкая игрушка в виде орангутана. После перевода в общий вольер Панчи поначалу столкнулся с агрессией сородичей, однако постепенно они стали принимать его, проявляя внимание и заботу.

Ранее Панч избили взрослые сородичи в момент, когда малыш никому не мешал и не представлял опасности. Примат ел лакомство, когда на него напали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.