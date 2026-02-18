Московский суд запретил сайты с эскортницами

«Чертановский суд удовлетворил исковое заявление о признании информации, размещенной на нескольких сайтах московских эскорт-услуг, запрещенной к распространению», — говорится в публикации.

В интернете можно найти сайты платных интим-услуг, которые доступны без предварительной регистрации и пароля. Теперь же доступ к таким сайтам будет ограничен.

Ранее стало известно, что 73-летняя сутенерша из России организовала сеть проституток-украинок в Монако. Пенсионерка проведет в заключении 3 года, а также обязана выплатить крупный штраф.

