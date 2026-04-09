Доверился случайным людям: милиционер назвал главную ошибку дела о кыштымском карлике
Фото - © РИАМО, Николай Корешков
Тайна странного существа, найденного в уральском лесу и прозванного кыштымским карликом, до сих пор будоражит людей. Дело гуманоида расследовал бывший следователь Кыштымского РОВД Владимир Бендлин. Он был последним, кто видел данное существо, сообщает E1.RU.
Десятки фанатов уфологии съезжаются каждый год на арт-фестиваль «Алешенька FEST», где обсуждают тайну кыштымского карлика. Почетным гостем мероприятия является миллиционер Бендлин, который был непосредственным участником этого дела. Он видел карлика и даже держал его тельце на руках.
Как было обнаружено «существо»
В 1996 году пожилая Тамара Просвирина нашла в лесу в челябинском поселке крошечное тельце. Душевнобольная пенсионерка говорила соседям, что ухаживала за странным существом, у которого была серая кожа, вертикальный, как кошачий, зрачок, но при этом осмысленный взгляд. Она назвала его Алешенькой. Соседи не поверили и сообщили о странном поведении женщины врачам, те госпитализировали женщину.
Затем пьющий сосед Тамары нашел у нее в доме некую высохшую мумию и попытался продать. Миллиционер изъял это тело и попытался зарегистрировать дело, чтобы провести экспертизу, но ему отказали.
Расследование и потеря тела
Тогда Бендлин занялся расследование в одиночку, пытался понять, что из себя представляет «Алешенька». Он возил гуманоида к патологоанатомам и лаборантам. Те ему сообщили, что это существо не было человеком.
После этого мужчина решил, что с гуманоидом надо что-то делать. Он вышел на неких «специалистов», которые изучали НЛО. Миллиционер отдал им останки, а «эксперты» пообещали вернуть тельце после исследования, но обманули. Бендлин назвал это главной ошибкой расследования.
«Ошибся, когда доверил случайным людям расследование. Они поступили подло — забрали мумию», — сказал Владимир.
С тех пор многие уральцы считают, что кыштымский карлик был инопланетянином. Это версия является одной из главных тем арт-фестиваля.
Другие, в том числе эксперты, уверены, что Тамара Просвирина нашла останки, вероятно, человеческого выкидыша с синдромом врожденного уродства.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.