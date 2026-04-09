Доверился случайным людям: милиционер назвал главную ошибку дела о кыштымском карлике

Тайна странного существа, найденного в уральском лесу и прозванного кыштымским карликом, до сих пор будоражит людей. Дело гуманоида расследовал бывший следователь Кыштымского РОВД Владимир Бендлин. Он был последним, кто видел данное существо, сообщает E1.RU .

Десятки фанатов уфологии съезжаются каждый год на арт-фестиваль «Алешенька FEST», где обсуждают тайну кыштымского карлика. Почетным гостем мероприятия является миллиционер Бендлин, который был непосредственным участником этого дела. Он видел карлика и даже держал его тельце на руках.

Как было обнаружено «существо»

В 1996 году пожилая Тамара Просвирина нашла в лесу в челябинском поселке крошечное тельце. Душевнобольная пенсионерка говорила соседям, что ухаживала за странным существом, у которого была серая кожа, вертикальный, как кошачий, зрачок, но при этом осмысленный взгляд. Она назвала его Алешенькой. Соседи не поверили и сообщили о странном поведении женщины врачам, те госпитализировали женщину.

Затем пьющий сосед Тамары нашел у нее в доме некую высохшую мумию и попытался продать. Миллиционер изъял это тело и попытался зарегистрировать дело, чтобы провести экспертизу, но ему отказали.

Расследование и потеря тела

Тогда Бендлин занялся расследование в одиночку, пытался понять, что из себя представляет «Алешенька». Он возил гуманоида к патологоанатомам и лаборантам. Те ему сообщили, что это существо не было человеком.

После этого мужчина решил, что с гуманоидом надо что-то делать. Он вышел на неких «специалистов», которые изучали НЛО. Миллиционер отдал им останки, а «эксперты» пообещали вернуть тельце после исследования, но обманули. Бендлин назвал это главной ошибкой расследования.

«Ошибся, когда доверил случайным людям расследование. Они поступили подло — забрали мумию», — сказал Владимир.

С тех пор многие уральцы считают, что кыштымский карлик был инопланетянином. Это версия является одной из главных тем арт-фестиваля.

Другие, в том числе эксперты, уверены, что Тамара Просвирина нашла останки, вероятно, человеческого выкидыша с синдромом врожденного уродства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.