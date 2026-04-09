В Краснодаре куличи к Пасхе продают от 50 рублей

Цены на пасхальные куличи в Краснодаре варьируются от бюджетных до премиальных

В Краснодаре с приближением Пасхи жители все чаще покупают готовые куличи вместо домашней выпечки. Стоимость начинается от 50 рублей, сообщает kubanpress.ru .

В городах все реже пекут куличи дома. Современный ритм жизни сокращает время на приготовление праздничной сдобы, поэтому большинство жителей Краснодара отправляются за ней в магазины, пекарни и частные кондитерские.

Цены на куличи заметно различаются. Самые доступные варианты предлагают местные хлебокомбинаты — от 50–70 рублей за изделие. Такие куличи представляют собой классическую сладкую сдобу и подходят для семейного стола.

Одновременно в продаже есть более дорогие варианты с разнообразным оформлением и составом. Цена на настоящие произведения кулинарного искусства от кондитерских и частных пекарен составляет примерно 500-1000 рублей.

Таким образом, покупатели могут выбрать как бюджетную выпечку, так и премиальные предложения в зависимости от предпочтений и возможностей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.