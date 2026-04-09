В Петербурге 10 апреля впервые в 2026 году разведут мосты

В ночь с 9 на 10 апреля в Санкт-Петербурге стартует ежегодный сезон разводки мостов. Первыми навигацию откроют Дворцовый и Троицкий мосты, сообщает газета «Петербургский дневник» .

С 20 апреля к ним присоединятся переправы через Большую Невку. Разводные мосты остаются важной частью транспортной инфраструктуры города и обеспечивают проведение «большой» навигации по Неве.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в этом году строящийся Большой Смоленский мост станет тринадцатой разводной автомобильной переправой города.

«В этом году строящийся Большой Смоленский мост станет тринадцатой разводной автомобильной переправой Петербурга. Его „крылья“ примерно на месяц будут подняты на 72 градуса. Это позволит крупногабаритным судам проходить по фарватеру Невы, а строителям — демонтировать временные сооружения, которые защищали строящиеся опоры моста во время ледохода. Далее разводка будет осуществляться по графику», — поделился глава Северной столицы.

В межнавигационный период специалисты обновили Дворцовый мост. Рабочие отремонтировали четыре гидроцилиндра левого крыла, которые отвечают за подъем и опускание пролетов и обеспечивают надежную работу переправы.

