Московский пенсионер изобрел секс-игрушку, но не смог получить патент

Московский 72-летний изобретатель создал особую насадку для душа, предназначенную для стимуляции клитора, и предпринял попытку оформить на нее патент, приурочив это к Международному женскому дню. Однако Роспатент отклонил заявку, сославшись, по словам новатора, на несоответствие устройства «общепринятым моральным принципам», сообщает Mash .

Устройство, сконструированное 72-летним мужчиной, использует систему внутренних перегородок, закручивающих водяной поток. Это создает область повышенного давления по периферии и мягкий вакуумный эффект в центре, причем интенсивность воздействия можно регулировать для изменения силы ощущений.

«Я же не оружие изобрел, а душевую лейку», — отметил пенсионер.

В настоящее время изобретатель хранит рабочий образец у себя дома и иногда демонстрирует его знакомым. После отказа в регистрации мужчина не намерен отступать. Он уверен, что аналогичные приспособления за рубежом уже давно рассматриваются как элемент сексуального благополучия, и рано или поздно эта точка зрения получит распространение и в России.

