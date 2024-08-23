Московский областной форум «100% креатив» стартовал в Красногорске

сегодня в 10:58

40 экспонентов и 60 волонтеров из разных городов Московской области готовы помочь участникам форума.

На мероприятии работают волонтеры из Дмитрова, Коломны, Наро-Фоминска, Сергиева Посада и Волоколамска.

Главной темой форума стала поддержка подмосковных брендов в сфере креативных индустрий.

Форум «100% креатив» собрал на одной площадке представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития и предпринимателей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.