Московские контрактники получат единовременную выплату в 1,9 млн рублей

сегодня в 14:35

Столичные бойцы, которые заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ, получат единовременную дополнительную выплату в размере 1,9 млн рублей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Выплата положена бойцам, отобранным городским пунктом отбора на военную службу по контракту с 23 июля этого года.

При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников спецоперации и их семей. Среди них — ежемесячная выплата из бюджета столицы в размере 50 тыс. рублей.

Теперь общая сумма выплат военному-контрактнику, учитывая ежемесячное денежное довольствие, московские и федеральные меры поддержки, составит более 5,2 млн рублей за первый год службы.

По поручению президента России Владимира Путина столичное правительство помогает Минобороны РФ в комплектовании Вооруженных сил.