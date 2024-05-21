Московские IT-специалисты сами начнут создавать модели ИИ

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице появилась платформа, которая позволит IT-специалистам проводить полный цикл для разработки и внедрения моделей искусственного интеллекта (ИИ), пишет пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы.

«Система построена на собственных инновациях и компонентах с открытым исходным кодом, поэтому не зависит от сторонних поставщиков программного обеспечения. За несколько месяцев с помощью платформы город разработал и уже начал применять 79 решений на базе искусственного интеллекта. Среди них чат-боты, классификаторы обращений в службу поддержки, сервисы для цифрового двойника столицы и другие продукты», — рассказала Наталья Сергунина.

Первые результаты работы на столичной платформе будут продемонстрированы на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленности России», которая состоится в Нижнем Новгороде.

Площадка платформы позволяет работать на ней сразу нескольким командам специалистов. Они смогут не только разрабатывать коды, обучать и тестировать программы, но и создавать базу данных.