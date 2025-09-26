Московские фонтаны начали готовить к завершению сезона. Зимой их будут готовить к новому сезону, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«После отключения сооружений промоем чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируем техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Затем приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На сооружениях насосы отключаются последовательно, чтобы предотвратить гидроудар. Слив воды занимает от 15 минут до нескольких суток. Например, вода из светодинамического фонтана в парке Горького уходит примерно 6 дней.

На зимний период фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают специальными конструкциями. Так, фонтаны «Репинский» и «Пушкинский» закрывают металлическими щитами, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» накрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду полностью демонтируют. Сухие фонтаны в парках и на площадях защищают специальными экранами.

Зимой специалисты проведут проверку насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов. При необходимости будет выполнен ремонт. Кроме того, будет проведен профилактический осмотр всех коммуникаций и диагностика гидравлической системы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.