Московские абитуриенты готовы получать высшее образование на Дальнем Востоке

Старшеклассники из Москвы не исключают для себя возможность продолжить обучение ввысших учебных заведениях Дальнего Востока, сообщили аналитики МегаФона, изучив массив данных на сайтах ведущих вузов страны.

В этом году основной трафик из столицы пришелся на сайты Высшей школы экономики (ВШЭ; 15% от общего трафика), РНИМУ им. Н. И. Пирогова и МГТУ им. Н. Э. Баумана (по 9%). Замыкают пятерку лидеров МГУ и РУДН, их доля составила 8% и 7% соответственно.

Также в топ-10 московских вузов вошли МГЮА, РАНХиГС, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, Финансовый университет при правительстве РФ; МФТИ и Сеченовскийуниверситет.

При этом ВШЭ лидирует не только среди москвичей, но и абитуриентов со всей страны. Особенно часто этим вузом интересуются старшеклассники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Перми. Также в топ наиболее популярных высших учебных заведений у российских абитуриентов вошли РАНХиГС и МГУ.

Столичных абитуриентов привлекают не только московские, но и региональные учебные заведения. В частности, они активно изучали сайты Дальневосточного федеральногоуниверситета и Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова в Якутии. На обоих ресурсах москвичи заняли вторую строчку по количеству потраченного трафика, уступив только «местным» старшеклассникам.

К началу нового учебного года инженеры МегаФона ускорили мобильный интернет на территории РАНХиГС на юго-западе Москвы. Новое оборудование работает в частотных спектрах стандартов 2G и 4G. Диапазоны 2G обеспечивают более качественное покрытие, необходимое в условиях плотной застройки, а высокие диапазоны стандарта 4G улучшают пропускную способность сети, увеличивая скорость мобильного интернета.

«Мы подготовились к учебному году и обеспечили студентов и преподавателей высокоскоростным мобильным интернетом. Благодаря чему они смогут еще более эффективно работать с учебными материалами, подключаться к онлайн-семинарам и конференциям, готовиться к зачетам и сессиям и оставаться на связи с близкими в удобном формате, и все это на средней скорости до 30 Мбит/с», — сказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.